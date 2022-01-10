Англия

Наставник Манчестер Юнайтед рассказал о подготовке команды к игре против Астон Виллы.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд будет принимать бирмингемскую Астон Виллу.

Накануне противостояния главный тренер "Красных дьяволов" Ральф Рангник поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Всякий раз, когда вы смотрите футбольные матчи, даже если это не топ-команды, они стараются играть интенсивно, с акцентом на физику, энергично, быстро. Это то, к чему мы идем. Мы должны стать одной из таких команд.

Как я сказал после первой игры против Кристал Пэлас, мы продемонстрировали, по крайней мере, в первом тайме, многое из этого, и речь идет о том, чтобы внедрить это в команду на постоянной основе. В этом и заключается наша работа.

Мы должны прийти к этому вместе с игроками, и мы, очевидно, должны их развивать, определять для каждой игры набор футболистов, которые хотят и могут выполнять наши установки, делать именно то, о чем мы говорили накануне встречи.

Я думаю, что большинству игроков и так понятно, что они должны делать, но мы все равно разговариваем с каждым. Мы сделали это и перед пятничным занятием тренировкой — каждый узнал, что именно он должен делать на своей позиции и какова его работа в атаке и защите.

Я здесь всего пять недель. Могу сказать, что да, в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, есть давление. Я уверен, что игроки знают об этом и без меня.

В конце концов, все еще важно показать себя, когда мы играем перед 75 000 зрителей, и мы показали это в матче против Бернли. Мы также показали это против Кристал Пэлас. Команда способна доминировать в играх, побеждать. Так было в этих матчах, и это именно то, чего мы должны добиться в ближайшие недели, чтобы помочь команде превратиться в доминирующую силу. Этого можно достичь только в совместной работе.

Я всегда был большим поклонником Кубка Англии. Помню, в 1980 году, когда я провел год за границей в Брайтоне, я смотрел финал Кубка Англии на Уэмбли. Это был Вест Хэм против Арсенала, а билеты на эту игру были моим прощальный подарок от товарищей по команде из Саутвика.

Для меня это очень важный турнир. Мы обязательно постараемся сыграть лучшими футболистами в этой игре. Мы относимся к ней настолько серьезно, насколько это возможно.

Мы знаем, что это будет непростой поединок, потому что после того, как Вилла сменила тренера, у них все наладилось. Они выиграли четыре игры и проиграли четыре игры, три из них против лучших команд страны: Манчестер Сити, Ливерпуля и Челси. Чтобы добиться успеха, от нас требуется максимальная производительность", — заключил немецкий специалист.

Отметим, что матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла состоится 10 января, начало в 21:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.