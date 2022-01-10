Англия

"Шпоры" хотят заполучить испанского вингера.

Тоттенхэм начал переговоры с Вулверхэмптоном по трансферу полузащитника Адамы Траоре, сообщает ESPN.

По информации источника, лондонский клуб предложил за Траоре около 20 миллионов фунтов. В приобретении испанского вингера заинтересован главный тренер Антонио Конте, который хочет с его помощью усилить правый фланг обороны.

Действующий контракт Траоре с Вулверхэмптоном рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 21 поединок в футболке "волков", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Деяна Кулусевски.