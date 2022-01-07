Наставник "шпор" высказался бывшем футболисте команды.
конте и эриксен, getty images
07 января 2022, 20:52
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о своем бывшем подопечном по Интеру Кристиане Эриксене.
Наставник "шпор" заявил, что всегда готов помочь датскому футболисту и предоставить полноценные тренировки с командой.
"Для Кристиана наши двери всегда открыты. Это важный игрок, топ-футболист. Когда случилось ситуация на Евро — я очень испугался. В последнее время я не созванивался с ним, но всегда готов прийти на помощь.
Безусловно, было бы здорово вновь увидеть Эриксена на поле", — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.
В составе Тоттенхэма Эриксен провел 305 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 69 забитыми мячами, а также отдав 90 голевых передач.
Ранее сам футболист рассказал о своих планах на будущее.