Англия

Наставник "шпор" высказался бывшем футболисте команды.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о своем бывшем подопечном по Интеру Кристиане Эриксене.

Наставник "шпор" заявил, что всегда готов помочь датскому футболисту и предоставить полноценные тренировки с командой.

"Для Кристиана наши двери всегда открыты. Это важный игрок, топ-футболист. Когда случилось ситуация на Евро — я очень испугался. В последнее время я не созванивался с ним, но всегда готов прийти на помощь.

Безусловно, было бы здорово вновь увидеть Эриксена на поле", — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

В составе Тоттенхэма Эриксен провел 305 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 69 забитыми мячами, а также отдав 90 голевых передач.

Ранее сам футболист рассказал о своих планах на будущее.