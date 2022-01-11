Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед сошелся в противостоянии с Астон Виллой и одержал победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола в данном матче стал Скотт Мактоминей, который на 8-й минуте замкнул передачу Фреда и вывел свою команду в следующий этап турнира.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 1:0

Гол: Мактоминей, 8



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш (Лингард, 85) — Кавани (Ван де Беек, 72), Рашфорд (Эланга, 86).



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Филоген-Бидас, 86) — Буэндия (Эль-Гази, 79), Уоткинс, Ингз.



Предупреждения: Фред, Шоу, Далот — Рэмси.