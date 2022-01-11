Англия

Юрген Клопп признался, что по итогу в его команде был один положительный тест на Covid, тогда как остальные оказались "ложноположительными".

В Англии на руководство EFL оказывается серьезное давление: ряд английских клубов обратились с требованием к организации расследовать недавний перенос полуфинального поединка Кубка английской лиги между Арсеналом и Ливерпулем, который должен был состояться 6 января на Эмирейтс Стэдиум.

Причиной переноса матча изначально назывались многочисленные случая заражения коронавирусом в составе мерсисайдцев, однако по итогу главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что по факту положительный тест на коронавирус правдивым оказался у одного футболиста — Трента Александра-Арнольда, а остальные по итогу оказались "ложноположительными", то есть у этих игроков "красных" Covid не было.

Как сообщает The Athletic, клубы хотят ясности, когда именно Ливерпуль узнал об этой информации, ведь если это произошло перед запланированным матчем с Арсеналом, был шанс, что матч мог пройти по плану.

EFL сталкивается с призывами от клубов начать расследование инцидента, который может привести к суровому наказанию по отношению к Ливерпулю, если обнаружится, что мерсисайдцы не провели матч в запланированное сроки без уважительной причины.

Стоит также отметить, что 9 января Ливерпуль провел поединок против Шрусбери Таун в рамках 1/32 финала Кубка Англии, в котором подопечные Юргена Клоппа одержали разгромную победу со счетом 4:1.