Англия

Футболист рассказал о своем дебюте.

В третьем раунде Кубка Англии Эвертон в гостевом матче переиграл Халл Сити со счетом 3:2. Этот матч стал первым для украинского защитника Виталия Миколеко в футболке "ирисок".

"Я был не слишком доволен своим выступлением в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.

Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше. Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне довелось испытать такую ​​поддержку. Во время моего первого визита на Гудисон Парк я был впечатлен".

"Было невероятно получить такую ​​поддержку в выездном матче. Я очень благодарен болельщикам, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка. Против Халла была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка, и для меня было здорово выиграть свою первую игру.

Я очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке. Я очень рад, что команда победила, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.

У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался. Я должен сказать, что это потрясающе быть здесь. Моя последняя игра была около месяца назад. Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось", — рассказал Миколенко.

Ранее дебютный матч для Миколенко прокомментировал главный тренер Эвертона Рафа Бенитес.