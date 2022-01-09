Англия

Испанский тренер — об игре украинского футболиста.

Эвертон в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Халл Сити и добился победы со счетом 3:2 в дополнительное время.

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прокомментировал игру украинского защитника.

"Миколенко провел 15 дней без тренировок, но приехал сюда и отыграл матч Кубка Англии. Это здорово.

У него были некоторые судороги в конце, но было приятно видеть его менталитет, и я думаю, что он хорошо справился со своей первой игрой", — приводит слова испанца LiverpoolEcho.

Напомним, что Миколенко получил наивысшую оценку из игроков Эвертона в матче против Халла по версии SofaScore.