Бельгийский полузащитник может вернуться в АПЛ.
Маруан Феллаини, getty images
11 января 2022, 21:05
Ньюкасл продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления состава в текущее окно.
Как сообщает издание La Derniere Heure, "сороки" рассматривают возможность подписания Маруана Феллаини.
Отметим, что бельгийский полузащитник с февраля 2019 года защищает цвета Шаньдунь Лунэн, в который перебрался из Манчестер Юнайтед.
В прошлом сезоне 34-летний футболист провел 23 поединка на клубном уровне, отметившись десятью забитыми голами.
Напомним, что Реймс не намерен принимать предложение Ньюкасла по талантливому форварду Экитике.