Англия

Бельгийский полузащитник может вернуться в АПЛ.

Ньюкасл продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления состава в текущее окно.

Как сообщает издание La Derniere Heure, "сороки" рассматривают возможность подписания Маруана Феллаини.

Отметим, что бельгийский полузащитник с февраля 2019 года защищает цвета Шаньдунь Лунэн, в который перебрался из Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне 34-летний футболист провел 23 поединка на клубном уровне, отметившись десятью забитыми голами.

Напомним, что Реймс не намерен принимать предложение Ньюкасла по талантливому форварду Экитике.