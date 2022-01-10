Англия

Форвард получил повреждение икроножной мышцы.

Нападающий Ньюкасла Каллум Уилсон выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба английского клуба.

Уилсон получил повреждение икроножной мышцы во встрече с Манчестер Юнайтед (1:1) в конце декабря. Ожидается, что восстановление форварда займет около двух месяцев.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 15 поединков в футболке "сорок", отличившись шестью голами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов предложить около 70 млн евро за нападающего Фиорентины Душана Влаховича.