Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал предстоящий матч против Челси.

В рамках ответного поединка полуфинала Кубка Английской лиги Тоттенхэму на своем предстоит отыгрывать отставание в два мяча от Челси.

Тоттенхэм — Челси. Накануне

Главный тренер "шпор" Антонио Конте накануне данной игры поделился своими ожиданиями от своей команды.

"Это будет непросто, но мы хотим выложиться по полной ради выхода в финал. Очевидно, что предстоящая игра будет очень важной — это полуфинал кубкового турнира, а мы достаточно хорошо поработали, чтобы подготовиться к нему как следует.

В первом матче мы проиграли со счетом 0:2, и я думаю, что это было вполне заслуженно. Мы пропустили два глупых мяча, поэтому должны исправить свои ошибки перед предстоящей игрой. Сложно начинать с такого гандикапа у соперников, но у нас нет другого выбора, кроме как показывать характер.

Мы знаем, что Челси сейчас в хорошей форме, несмотря на определенные кадровые трудности. Они выиграли Лигу чемпионов в прошлом году, вложились в летние трансферы, но мы все равно должны показать, что идем по правильному пути.

Знаю, что на выходных нам предстоит играть против Арсенала, но давайте не будем спешить. У нас будет четыре тяжелых матча, прежде чем этот сложный отрезок сезона завершится. Мы вынуждены играть практически одним и тем же набором футболистов, но все равно стоит идти шаг за шагом. Завтра у нас будет важная игра, после нее — еще одна, и так далее", — заключил итальянец.

Отметим, что матч Тоттенхэм — Челси начнется в 21:45 по киевскому времени.