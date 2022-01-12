Англия

Конкурент Виталия Миколенко покинул Эвертон.

Французский защитник Люка Динь по ходу текущего сезона настойчиво изъявлял желание покинуть Эвертон, в результате чего ливерпульский клуб согласился отпустить его в зимнее трансферное окно.

Бирмингемская Астон Вилла воспользовалась данной ситуацией для усиления своей обоймы, предложив в качестве компенсации за 28-летнего футболиста компенсацию в размере 27 млн евро.

Динь перейдет в стан "львов" на постоянной основе, а на данный момент, как заявляет итальянский журналист Фабрицио Романо, он находится на пути в Бирмингем, где пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта.

В текущем сезоне Люка провел 15 матчей, забив один гол.

Отметим, что немногим ранее Астон Вилла заключила арендное соглашение с полузащитником Барселоны Филиппе Коутиньо.