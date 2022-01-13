Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка полуфинала Кубка Английской лиги, в котором сыграют Ливерпуль и лондонский Арсенал.
Трент Александер-Арнольд, Getty Images
13 января 2022, 21:07
В рамках первого полуфинального поединка Кубка английской лиги Ливерпуль на Энфилде будет принимать лондонский Арсенал.
Юрген Клопп, по сравнению с матчем против лондонского Челси (2:2), смог рассчитывать на Робертсона на левом фланге обороны, а Матип разместился в атаке. В атаке Салаха и Мане заменили Минамино и Фирмино соответственно.
Микель Артета, после поражения от Ноттингем Форрест (0:1), решил использовать Рамсдейла в рамке ворот, а Габриэль и Тирни дополнили линию обороны. Нкетиа отправился в пару к Ляказетту в атаку, а под ними расположились Джака и Локонга.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Милнер — Жота, Фирмино, Минамино.
Запасные: Келлехер, Конате, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Уильямс, Мортон.
Арсенал: Рамсдейл — Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Локонга, Джака, Мартинелли — Ляказетт, Нкетиа.
Запасные: Лено, Холдинг, Мари, Чемберс, Тавареш, Патино, Салах-Эддин, Хатчинсон, Бирет.
Матч Ливерпуль — Арсенал начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.