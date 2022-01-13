Англия

Коллектив Юргена Клоппа имел преимущество по количеству игроков на поле большую часть времени матча, но домашнюю часть полуфинальной кубковой дуэли провел нерезультативно.

Календарь Кубка Английской лиги изначально предполагал, что поединком в отчетный день на Эмирейтс определится итоговая пара команд-участниц финала данного турнира. Однако, пандемия COVID-19 уже успел достаточно много намеченных заранее мероприятий пустить под откос, поэтому Ливерпуль и лондонский Арсенал проводили лишь свой первый матч на полуфинальной стадии.

Необходимость для каждого из коллективов добывать путевки в решающий поединок объяснялась простыми амбициями, но рассматривались они при этом все равно под разным углом. Коллектив Юргена Клоппа завершил прошлый сезон без трофеев в своем активе, что было для "красных" неприятной оплошностью, на фоне удачной чемпионской кампании за год до этого. Что же касается подопечных Микеля Артеты, то от "канониров" хотелось бы увидеть больше конкретики относительно их потолка амбиций. Арсенал уже успел зайти в топ-4 АПЛ, однако кубковые состязания для него всегда имели большое значение.

Матч больших команд с высоким уровнем ответственности за результат всегда должен получаться достаточно напряженным. Другое дело, что его участники это самое напряжение не всегда способны выдерживать. Например, у Арсенала с давлением не справились мышцы Седрика Суареша, который попросил о замене уже на 11-й минуте, когда игра только начинала набирать свои обороты. К слову, для гостей это событие стало не единственным негативным опытом в первом тайме, так как на 24-й минуте за удар ногой в грудь Жоте был немедленно удален Гранит Джака, а перед его командой открывалась ужасающая перспектива играть на Энфилде в меньшинстве большую часть игрового времени.

Артете пришлось перестраивать состав под удаление в составе своей команды, но компактность обороны Арсенала все равно оставалась на высшем уровне. Как итог, ни одного удара в створ ворот Рамсдейла до перерыва Ливерпуль так и не смог нанести, а виной тому как урезанные возможности подопечных Клоппа в атакующей линии, так и банальное непонимание того, как взламывать стройные ряды на пути к владениям оппонентов.

Во второй половине матча поменялось лишь то, что хозяева поля таки сумели пробить в рамку чужих ворот, а еще загубили баснословный момент имени Минамино в конце матча, когда Такуми оставалось лишь использовать ошибку голкипера при перехвате подачи с правого фланга. Напрашивается простой вывод о том, что мы фактически не видели Арсенал на чужой половине, а "красные" постоянно искали варианты для развития собственных атак, но в завершении раз за разом терпели неудачу.

Особых перестроений по ходу игры не было. Артете удалось сохранить связи между игроками в обороне в стабильном состоянии, поэтому взять с наскока владения Арсенала было практически невозможно. Габариты защитников позволяли гостям спокойно снимать весь верх над своей штрафной, а большего Ливерпуль в атаке и не придумывал — в центре все было закрыто наглухо. Как итог, констатируем отсутствие голов в первом матче между этими командами.

Ответная игра на Эмирейтс состоится уже через неделю, 20 января. Лондонский Челси с нетерпением ждет своего соперника по финальному поединку Кубка Английской лиги.Ливерпуль — Арсенал 0:0Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Матип (Гомес, 76), Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен, 75), Милнер (Джонс, 61) — Минамино, Фирмино, Жота.Рамсдейл — Суареш (Чеймберс, 11), Уайт, Габриэль, Тирни — Локонга, Джака — Сака (Тавареш, 80), Ляказетт, Мартинелли — Нкетиа (Холдинг, 28).Предупреждения: Робертсон — Габриэль.