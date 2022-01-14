Англия

"Манкунианцы" намерены разгрузить зарплатную ведомость.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек может продолжить карьеру в другом клубе.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство "красных дьяволов" намерено предоставить игровое время футболисту, но в другом клубе. Услуги нидерландского хавбека предложены Ньюкаслу и дортмундской Боруссии.

Сам ван де Беек настроен уйти в аренду, чтобы вернуть себе место в составе сборной Нидерландов, которое было потеряно в связи с отсутствием игровой практики.

В текущем сезоне ван де Беек принял участие в тринадцати поединках своей команды во всех турнирах, в которых всего трижды выходил в стартовом составе. Также на его счету один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Ральф Рангник заинтересован в сохранении в своем составе нидерландца.