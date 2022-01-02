Англия

По мнению коуча, футболист нужен клубу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заявил, что клубу необходимо сохранить хавбека Донни ван де Беека.

"Что нужно ван де Бееку, чтобы играть? Просто усердно работать. Насколько мне удалось его узнать, у него отличный менталитет. Этот парень хорошо работает на каждой тренировке. Донни — командный игрок. И будут матчи, в которых он получит шанс сыграть.

Я с ним уже говорил по поводу его игровой практики. Мы провели долгую беседу. Он хочет играть еще и для того, чтобы попасть в сборную Нидерландов и выступить на чемпионате мира в Катаре. Понимаю его, нужно играть.

Я по-прежнему считаю, что мы должны сохранить ван де Бека. Он точно должен оставаться здесь до конца этого сезона и постараться получить как можно больше игрового времени", — цитирует Рангника Utd Report.

В текущем сезоне на счету ван де Беека 12 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил один гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.