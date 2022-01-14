Англия

Судьба полузащитника Лестер по-прежнему не определена.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника своей команды Юри Тилеманса.

Специалист подтвердил, что его подопечный может покинуть команду.

"Я бы хотел, чтобы он остался с нами, но карьера футболиста очень короткая, они хотят принять как можно больше вызовов. У каждого футболиста есть амбиции, желание сменить обстановку — я это понимаю.

Моя задача помогать Тилемансу прогрессировать. У нас очень хорошие отношения, я бы сказал даже крепкие. Если вдруг мы потеряем Юри, то у нас всегда есть ему замена. Так же было и в ситуации с Магуайером", — приводит слова Роджерса Sky Sports.

По последним данным английских СМИ, Тилеманса связывают с трансфером в лондонский Арсенал, который остро нуждается в качественном полузащитнике.

Контракт хавбека с "лисами" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне бельгиец провел 22 поединка за Лестер во всех турнирах, в которых сумел отличиться шестью забитыми мячами, а также отдал три результативные передачи.

Ранее интерес к Тилемансу проявляла Барселона.