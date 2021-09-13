Испания

Бельгийский полузащитник Лестера может перебраться в чемпионат Испании.

Каталонская Барселона проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику Лестеру Юри Тилемансу.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" долгое время следят за полузащитником, контракт которого с Лестером заканчивается в 2023 году.

Как сообщает источник, и сам футболист не против смены клуба в ближайшем будущем.

Напомним, в 2019 году Тилеманс перебрался в Лестер из французского Монако. "Лисы" заплатили за трансфер полузащитника около 45 миллионов евро.

В составе Лисов Тилеманс провел 118 матчей забил 18 мячей и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит новый контракт для испанского полузащитника Ансу Фати.