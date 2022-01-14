Англия

Бразилец близок к переходу в стан "канониров".

Полузащитник туринского Ювентуса Артур Мело близок к переходу в лондонский Арсенал.

По информации Globo, представители "канониров" провели продуктивные переговоры с итальянской стороной и на данном этапе переговоров сделка близка к завершению.

Трансфер состоится на правах аренды с правом выкупа. Артур провел личную встречу с Массимилиано Аллегри, на которой попытался убедить наставника отпустить его в Арсенал.

Помимо право выкупа в конце сезона у Арсенала будет обязательство — лондонцы будут полностью покрывать зарплату футболиста во время аренды.

В текущем сезоне Артур сыграл 12 матчей за Ювентус во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к хавбеку Лиона Гимарайншу.