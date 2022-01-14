Наставник Эвертона поделился мнением о первых неделях работы с украинским футболистом.
рафаэль бенитес, getty images
14 января 2022, 15:25
Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями о первых неделях совместной работы с защитником сборной Украины Виталием Миколенко.
Специалист признался, что удивлен познаниями нашего футболиста в области английского языка.
"Мы давно следили за этим футболистом, Виталий долгое время входил в наши планы. Признаться, я поражен, ведь мы думали, что он не знает английский язык. К счастью, он многое понимает и может изъясниться.
Виталий очень работоспособный парень, он не боится трудиться. Постоянно всем интересуется, касаемо любого интересующего вопроса подходит. Конечно, любому легионеру, а особенно из Украины, нужно время на адаптацию.
Я вижу в нем потенциал, он может стать важной частью команды на ближайшие годы", — сказал Бенитес клубному Youtube-каналу.
Напомним, Миколенко перешел в Эвертон в январе 2022 года и уже успел дебютировать за свой клуб в матче Кубка Англии против Халл Сити (3:2).
Кроме того, сам украинский защитник также прокомментировал свое дебютное выступление.