Англия

Наставник "красных дьяволов" посоветовал нидерландскому хавбеку не менять клубную прописку этой зимой.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал слухи, которые связывают полузащитника его команды Донни ван де Беека с возможным уходом в другой клуб уже этой зимой.

"Я хочу, чтобы Донни ван де Бек остался. Я разговаривал с ним две недели назад и сказал, что советую ему остаться до конца сезона — зимой предстоит чемпионат мира, он хочет играть", — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне ван де Беек принял участие в тринадцати поединках своей команды во всех турнирах, в которых всего трижды выходил в стартовом составе. Также на его счету один забитый мяч.

Напомним, ранее появлялась информация, что Манчестер Юнайтед предложил услуги Донни ван де Беека дортмундской Боруссии и Ньюкаслу.