Англия

Наставник Челси прокомментировал предстоящую игру против Манчестер Сити.

В 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский Челси проведет гостевой поединок против Манчестер Сити.

Манчестер Сити — Челси. Накануне

Главный тренер "синих" Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции оценил состояние своих подопечных перед данной игрой.

"Конечно, мы бы хотели находиться ближе к Манчестер Сити в турнирной таблице, чем на дистанции в 10 очков. Челси не может быть счастлив, когда не соответствует собственным установленным стандартам. В то же самое время, хочу подчеркнуть, что мы все еще голодны, а сезон — не окончен. Мы никогда не сдаемся.

Манчестер Сити в своей нынешней форме практически не допускает ошибок, переигрывая соперников в напряженных играх. В какие-то моменты нужно просто быть честными перед собой, признавая этот факт. В жизни сильно помогает, когда ты не мечтатель и не пессимист.

Когда ты подходишь к реке, нужно быть готовым ее перейти. Однако, ты все еще не у реки. Я только так могу прокомментировать возвращение Кенеди в команду. Он должен показать, способен ли он оставить свой след в истории команды. Мне нравится этот парень, нравится его личностные характеристики.

Я следил за ним не только в качестве тренера Челси, но и до этого. Помню его выступления в Ньюкасле. Но, будем реалистами, все это было уже достаточно давно. Мы вернули его в клуб, но теперь ему надо доказать своей работой, что он готов стать частью основной команды. Это будет не сегодня или завтра. Время еще есть", — заключил немецкий наставник.

Отметим, что матч Манчестер Сити — Челси состоится 15 января, начало в 14:30 по киевскому времени.