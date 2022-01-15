Англия

Наставник Тоттенхэма рассказал о своем положении в клубе.

Лондонский Тоттенхэм по ходу текущего сезона пригласил на пост главного тренера итальянского специалиста Антонио Конте с целью вывести команду из кризисного положения, в котором она оказалась в стартовом отрезке футбольного года.

Постепенно, "шпоры" начали продвижение вверх по турнирной таблице, после непродолжительного спада, и подошли к дерби Северного Лондона в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги против Арсенала с отставанием от "канониров" всего в два очка.

Несмотря на то, что данная игра может быть перенесена из-за кадровых проблем в коллективе Микеля Артеты, это не помешало главному тренеру Тоттенхэма дать комментарий относительно своего положения в коллективе.

"Честно говоря, мне нравится жить настоящим и не думать о будущем, поэтому я не хочу рассуждать на тему того, останусь ли я в клубе после зимнего трансферного окна. Нужно размышлять только над тем, как улучшить ситуацию в таблице здесь и сейчас. Потом — может быть уже слишком поздно для этого.

Я хочу работать и хочу улучшать эту команду. У нее есть потенциал к совершенствованию, но необходимо целенаправленно работать над этим. Очевидно, что и я сам не растерял своих амбиций, поэтому хочу продолжать бороться за значимые победы. Иначе — я пойду против самого себя.

Я решил согласиться возглавить клуб, потому что работать в столь прогрессивном и современном коллективе хорошо для любого наставника. Здесь действительно фантастическая атмосфера, потрясающий стадион и прекрасная спортивная база. Считаю, что это уровень команды надо подтягивать к уровню ее инфраструктуры, а не наоборот", — заключил итальянский специалист.

Отметим, что матч Тоттенхэм — Арсенал, если состоится, должен пройти 16 января, начало в 18:30 по киевскому времени.