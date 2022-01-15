Англия

Наставник Челси высказался об игре форварда после матча с Манчестер Сити.

В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги Челси в гостях минимально уступил Манчестер Сити (0:1).

Главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды, отметив неудачную игру Ромелу Лукаку.

"Лукаку очень часто терял мяч там, где не должен был. Это необоснованные потери, за которые впоследствии отвечает вся команда. У него был отличный момент по ходу матча, но он не воспользовался им.

В первом тайме мы плохо сыграли в атаке. Очень плохо, можно играть гораздо лучше. Мы все хотим помочь Ромелу, но он — часть коллектива", — приводит слова специалиста журналист Sky Sports Бен Диннери.

В следующем туре Челси предстоит на выезде сразиться с Брайтоном, а Манчестер Сити также на выезде встретится с Саутгемптоном.