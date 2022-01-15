Англия

Гол Кевина де Брюйне принес "горожанам" три балла.

Манчестер Сити в рамках центрального поединка тура в чемпионате Англии принимал Челси на своем поле. Александр Зинченко не попал в заявку "горожан", тогда как место слева в обороне занял Жоау Канселу. У Челси же отметим появление с первых минут Ромелу Лукаку и Хакима Зийеха.

"Горожане" пытались с первых минут завладеть территориальным преимуществом и смогли создать опасный момент, когда Кепа уверенно сыграл в воротах и намертво забрал мяч после удара Стоунза из выгодной позиции. Лондонцам довольно тяжело давался выход в атаку на чужую половину поля — гости больше полагались на Ромелу Лукаку.

В конце первой половины игры Манчестер Сити был обязан выходить вперед - Грилиш вырвался на свидание с Кепой, но не смог переиграть испанца в ближнем бою. Отдыхать команды отправились при равном счете на табло, оставив выяснение победителя матча на вторую половину игры.

Команды довольно активно начали второй тайм. Буквально в первой же атаке Рахим Стерлинг очутился на газоне в чужой штрафной площади, но свисток арбитра промолчал. Челси наконец-то нашел чем ответить - Лукаку вырвался на ударную позицию, но не смог переиграть Эдерсона, а добивание Зийеха оказалось неточным.

Манчестер Сити очень настойчиво пытался найти ключ к обороне соперника, тогда как Челси надеялся подловить соперника на ошибке. Подопечным Хосепа Гвардиолы где-то не хватало последней передачи, а вот "синие" редко доходили до ворот Эдерсона.

В середине второй половины игры Манчестер Сити все-таки смог добиться своего, когда Кевин Де Брюйне прорвался к чужой штрафной площади и пробил точно в дальний угол ворот. 1:0. Томас Тухель буквально перед прощенным голом провел двойную замену, пытаясь оживить игру.

После этого Челси пытался идти в атаку куда большими силами, но оборона Манчестер Сити играла очень грамотно. В целом, хозяева отодвигали игру от своих ворот и не давали сопернику много свободы. "Горожане" могли снять все вопросы, когда Рахим Стерлинг здорово умчался по правому флангу и покатил на Фодена, удар которого пришелся выше цели.

Подопечные Хосепа Гвардиолы довели встречу до логичного завершения, набрав три очка и сделав еще один уверенный шаг к чемпионскому титулу.

Манчестер Сити — Челси 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри — Грилиш, Фоден (Габриэл Жезус, 88), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81) — Ковачич, Канте — Зийех (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, Ковачич