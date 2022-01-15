Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют бирмингемская Астон Вилла и Манчестер Юнайтед.

Бирмингемская Астон Вилла попытается взять реванш за поражение от Манчестер Юнайтед в 1/32 финала Кубка Англии ранее на этой неделе (0:1), приняв "Красных дьяволов" на своем поле.

Стивен Джеррард, на фоне той игры, решил использовать с первых минут "зимнего" новичка Люка Диня на левом фланге обороны, в то время как Сансон дополнил центральную ось.

Ральф Рангник, в свою очередь, предпочел увидеть Алекса Теллеса слева в защите, в то время как в пару к Фреду отправился Матич, а Эланга занял место на левом фланге обороны. Такие игроки, как Криштиану Роналду и Маркус Рашфорд остались вне заявки на эту игру, а Гарри Магуайр начнет со скамейки запасных.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Динь — Сансон, Дуглас Луис, Рэмси — Уоткинс, Ингз, Буэндия.

Запасные: Стир, Таргетт, Янг, Хаус, Хейден, Коутиньо, Айроэгбунам, Чуквуемека, Арчер.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес — Фред, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Эланга — Кавани.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Джонс, Магуайр, Мата, Лингард, ван де Беек, Санчо.



Матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.