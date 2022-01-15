Англия

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 22-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Астон Виллой и Манчестер Юнайтед, которое пройдет на стадионе Вилла Парк.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

Суббота, 15 января, 19:30. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Астон Вилла проводит очередную заметную трансферную кампанию этой зимой, вновь подтверждая свои большие еврокубковые амбиции. Этой зимой команду уже успели пополнить небезызвестные Филипе Коутиньо и Люка Динь, ведь 14-е место — явно не то, на что рассчитывали в руководстве бирмингемцев перед стартом текущего сезона.

Приход Стивена Джеррарда на пост главного тренера несколько стабилизировал результаты Виллы. Команде удавалось даже навязать борьбу таким состоявшимся грандам Премьер-лиги, как Ливерпулю и Манчестер Сити, но конвертировать это в набранные очки ей было не суждено. И если поражения от лидирующей тройки — вполне ожидаемые исходы, то вот против Брентфорда тренерский штаб Джеррарда уж точно собирался набирать три пункта, но на деле бирмингемцев ждала неудача. И нет, "пчелы" — интересный коллектив, способный создавать проблемы любым даже самым явным фаворитам, но как минимум класс исполнителей у Астон Виллы выше, а это значит, что Стивену Джеррарду еще есть над чем работать.

Работать есть над чем и тренерскому штабу Ральфа Рангника, который совсем недавно пришел в кризисный Манчестер Юнайтед. Выступления и результаты "красных дьяволов" также находятся ниже всевозможных ожиданий, которые были у многих любителей английского футбола. Вместо обещанной борьбы за чемпионский титул мы получили скитания команды в зоне Лиги Европы/Лиги конференций, смену тренерского штаба и очередную перестройку внутри команды.

На самом деле, работы у Рангника в Юнайтед непочатый край, а нынешний прагматичный стиль является лишь вынужденной мерой. Невозможно за месяц научить команду качественному прессингу и наработать какие-то комбинационные схемы, ввиду чего мы видим нестабильность в результатах "красных дьяволов". В своем последнем поединке манкунианцы выбили Астон Виллу из Кубка Англии благодаря единственному голу Мактоминея, однако до этого в рамках АПЛ у них было поражение от Вулверхэмптона и ничья с Ньюкаслом. Система Рангника не работает? Чтобы система работала, нужно ее для начала построить, а это не делается за один день.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,50, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 2,96. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,53.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Бэйли, Коутиньо, Макгин, Накамба, Траоре, Трезеге — Байи, Мактоминей, Погба, Шоу

Под вопросом: Янг — Далот, Магуайр, Мартиаль, Роналду

Результаты последних очных встреч АПЛ

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