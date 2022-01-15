Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал очередную победу в Премьер-Лиге.

В рамках двадцать второго тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле минимально обыграл Челси (1:0).

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал исход поединка, в котором его команда не позволила создать большое количество моментов сопернику.

"Мы не рассчитывали, что будем иметь десять голевых моментов с победителем Лиги чемпионов. Команда была по-настоящему терпеливой и сделала все правильно.

Челси выжидал наши ошибки, чтобы поймать нас на контратаке, но в конечном счете, именно так мы и забили. В целом, на табло абсолютно справедливый и заслуженный результат. Мы осознавали, что Челси — один из лучших клубов мира в игре на контратаках.

Де Брюйне? Очень скромный, тихий парень. Таких сейчас очень сложно встретить в европейском футболе. Он забил типичный для себя гол и я доволен им, ведь Кевин его полностью заслужил", — цитирует слова испанского наставника BBC.

Отметим, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси.