Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Манчестер Сити в рамках центрального поединка тура в чемпионате Англии принимал лондонский Челси на своем поле и одержал минимальную победу.

Гол Кевина де Брюйне принес "горожанам" три балла и закрепил их лидерство в турнирной таблице АПЛ.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Челси 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри — Грилиш, Фоден (Габриэл Жезус, 88), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81) — Ковачич, Канте — Зийех (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, Ковачич