Испанский нападающий может вернуться в чемпионат Англии.
диего коста, Getty images
15 января 2022, 20:16
Экс-нападающий лондонского Челси, мадридского Атлетико и ряда других клубов Диего Коста может вновь попробовать свои силы в Английской Премьер-Лиге.
По информации издания Goal, лондонский Арсенал интересовался планами бразильского испанца относительно планов на будущее, а также предлагал ему стать частью команды Микеля Артеты.
Отметим, что Арсенал крайне нуждается в нападающем после того, как отстранил Пьера-Эмерика Обамеянга от первой команды за нарушение режима, а также отправил в аренду Фоларина Балогуна.
Помимо "канониров" в услугах Косты заинтересован также Коринтианс.
Последним клубом 33-летнего форварда был Атлетико Минейро, который он покинул в начале этого года.
Ранее сообщалось об интересе Арсенала к хавбеку Ювентуса Артуру.