Англия

Испанский нападающий может вернуться в чемпионат Англии.

Экс-нападающий лондонского Челси, мадридского Атлетико и ряда других клубов Диего Коста может вновь попробовать свои силы в Английской Премьер-Лиге.

По информации издания Goal, лондонский Арсенал интересовался планами бразильского испанца относительно планов на будущее, а также предлагал ему стать частью команды Микеля Артеты.

Отметим, что Арсенал крайне нуждается в нападающем после того, как отстранил Пьера-Эмерика Обамеянга от первой команды за нарушение режима, а также отправил в аренду Фоларина Балогуна.

Помимо "канониров" в услугах Косты заинтересован также Коринтианс.

Последним клубом 33-летнего форварда был Атлетико Минейро, который он покинул в начале этого года.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к хавбеку Ювентуса Артуру.