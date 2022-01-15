Англия

Главный тренер Эвертона поделился мыслями после очередного поражения своей команды.

В рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги Эвертон не смог набрать очки в дебютном матче Виталия Миколенко в рамках чемпионата, уступив в гостях Норвичу (1:2).

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прокомментировал очередной неудачный поединок своей команды.

"Крайне разочаровывающий результат как для меня, так и для команды. Мы допустили очень много ошибок в первом тайме Нам пришлось менять структуру игры по ходу матча. У нас будет время обсудить последние результаты команды.

Мы не смогли выйти на поле сконцентрированными на сильных сторонах соперника и допустили массу ошибок. После такого очень сложно вернуться в игру и контроль мяча ни к чему не приведет. Я хотел заменами усилить игру, но мы не смогли достичь необходимого", — сказал испанский наставник пресс-службе Эвертона.

Отметим, что украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил одну из лучших оценок в своей команде.