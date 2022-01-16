Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Астон Вилле и упустил победу.

Подопечные Ральфа Рангника вели благодаря двум голам Бруну Фернандеша, но выход Коутиньо перевернул ход встречи, а хозяева смогли восстановить паритет.

Обзор матча:

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Рэмзи, 77, Коутиньо, 82 — Фернандеш, 6, 67 

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи -  Буэндиа — Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес — Матич, Фред — Фернандеш (ван де Беек, 89) -  Кавани, Гринвуд (Лингард, 89), Эланга (Санчо, 78).

Предупреждения: Динь — Матич, Фернандеш