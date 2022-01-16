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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, getty images
16 января 2022, 01:24
Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Астон Вилле и упустил победу.
Подопечные Ральфа Рангника вели благодаря двум голам Бруну Фернандеша, но выход Коутиньо перевернул ход встречи, а хозяева смогли восстановить паритет.
Обзор матча:
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Рэмзи, 77, Коутиньо, 82 — Фернандеш, 6, 67
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи - Буэндиа — Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес — Матич, Фред — Фернандеш (ван де Беек, 89) - Кавани, Гринвуд (Лингард, 89), Эланга (Санчо, 78).
Предупреждения: Динь — Матич, Фернандеш