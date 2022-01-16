Англия

В Манчестер Юнайтед разгорается скандал.

На матча 22-го тура Английской Премьер-Лиги в заявку Манчестер Юнайтед против Астон Виллы не попали не только Криштиану Роналду и Маркус Рашфорд, но и Антони Мартиаль.

По заявлению наставника "манкунианцев" Ральфа Рангника, французский форвард сам отказался лететь с командой на выездную игру чемпионата.

Тем не менее, Мартиаль опроверг слова немецкого наставника заявив, что никогда не отказался бы от возможности сыграть за клуб.

"Я никогда не откажусь от возможности сыграть за Манчестер Юнайтед. Я нахожусь в команде уже семь лет и не проявил бы такого неуважения. Я уважаю клуб и болельщиков", — приводит слова нападающего Фабрицио Романо.

Отметим, что Мартиаль всеми силами пытается покинуть Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, о чем заявлял и он, и его агент. "Красные дьяволы" наоборот, уже успели отказать Севилье в аренде форварда.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед.