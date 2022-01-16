Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал предстоящий поединок.

Ливерпуль в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги проведет домашний поединок против Бренфорда, в надежде не отстать по итогам выходных от Манчестер Сити, который накануне обыграл лондонский Челси (1:0).

Ливерпуль — Брентфорд. Накануне

В предстоящей игре "красные" не смогут рассчитывать на полузащитника Наби Кейта, а также нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане, отбывших на Кубок африканских наций в составе своих национальных команд, поэтому атакующий потенциал команды будет серьезно ограничен.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посвятил этой проблеме большую часть своего предматчевого комментария.

"Я хочу напомнить, что именно на Энфилде мы сыграли одну из величайших игр в истории этого клуба без Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, когда обыграли Барселону 4:0. В этом сезоне мы обыгрывали на выезде Кристал Пэлас со счетом 7:0, хотя Салаха не было в стартовом составе.

Мы побеждали Манчестер Юнайтед, и Мо тоже не было в старте. Теперь, выбыли оба — это совершенно не круто, но это не похоже на то, от чего мы должны были бы поднять руки и сдаться. Мы должны находить решения, а не вечно говорить о проблемах.

Речь должна идти только о том, как команда играет в футбол, а не кем она играет в футбол. Каждый может стать звездой матча. Каждый может забить гол. Мы должны пройти этот период так, чтобы извлечь из него максимум пользы.

При этом, я всегда буду говорить, что Фирмино не стоит менять свой стиль игры в угоду команды, становиться более эгоистичным, и все такое. Бобби — очень умный футболист, и, когда речь заходит об использовании партнеров по команде, он это делает лучше всех в мире.

На прошлой неделе я также говорил с Кертисом Джонсом. У него был очень тяжелый период. С каждым футболистом случаются такие моменты, когда он на 100% не доволен положением дел в команде, да еще и он очень молод. Мне нравится этот парень — у него невероятный потенциал, поэтому должны почаще показывать это людям", — заключил немецкий наставник.

Отметим, что матч Ливерпуль — Брентфорд состоится 16 января, начало в 16:00 по киевскому времени.