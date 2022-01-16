Англия

Наставник Лидса поделился последними новостями своей команды.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса прокомментировал последние события внутри коллектива.

В частности, специалист отметил большое количество травмированных за последнее время.

"Мне часто жалуются, что у нас мало футболистов. Как мы будем подписывать новых, например, нападающих, если пять наших форвардов травмированы? Мы не можем запланировать получение травмы, но однажды футболисты вернутся в строй.

Что касается покупки защитника или полузащитника — мы привлекли Гелхардта, Робертса и продолжаем вводить молодых футболистов в состав. У нас хорошая академия, купить футболиста на их позицию невыгодно не только экономически, но по-футбольному", — приводит слова Бьелсы Sky Sports.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе Лидса к нападающему Лацио Мурики.