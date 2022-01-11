Англия

Ведат Мурики также привлек внимание Халла.

Форвард Лацио Ведат Мурики может продолжить карьеру в Англии — сообщает Lazio Press.

Нападающим национальной сборной Косово интересуется Лидс, выступающий в АПЛ, и еще один клуб из Йоркшира, выступающий в Чемпионшипе — Халл Сити.

Лацио приобрел Мурики у Фенербахче летом 2020 года за 20 миллионов евро, однако с тех пор косовар лишь 48 раз выходил на поле, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Маурицио Сарри даже в отсутствие Чиро Иммобиле предпочитает действовать с Педро иди Фелипе Андерсоном в роли «фальшивой девятки», чем с Мурики на острие.

27-летний Мурики провел 37 матчей (18 мячей) в составе национальной сборной Косово и выступал за Теуту (21 матч во всех турнирах, 3 гола), Бесу (13, 3), Гиресунспор (69, 23), Генчлербирлиги (55, 10), Ризеспор (52, 25), Фенербахче (36, 17) и Лацио (48, 2).