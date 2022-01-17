Англия

Наставник Челси прокомментировал последние выступления бельгийского форварда.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал последние выступления Ромелу Лукаку за свой клуб.

В том числе, немецкий специалист объяснил, что он имел ввиду заявив, что команда хочет помочь бельгийцу улучшить его выступления.

"Он наш ключевой игрок, мы хотим улучшить его результативность и помочь ему в этом. Но сама постановка вопроса неверна. Футбол — командный вид спорта. Не могут десять человек обслуживать одиннадцатого. Каждый игрок работает на благо команды, а не команда работает на одного футболиста — именно так играет Челси.

Нельзя делать акцент на отдельно взятом футболисте, это неправильно", — приводит слова Тухеля BBC.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 22 поединка за Челси во всех турнирах, в которых сумел забить восемь мячей, а также отдать две результативные передачи.

Ранее Тухель высказался о предстоящей игре АПЛ против Брайтона.