Немецкий наставник считает, что произошло некоторое недопонимание.
антони мартиаль, getty images
17 января 2022, 19:29
Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник хочет восстановить испорченные отношения с форвардом команды Антони Мартиалем.
По информации ESPN, после опубликованного французом опровержения слов наставника об отказе первого лететь на игру с Астон Виллой, Рангник пообщался с Мартиалем, в ходе чего пытался убедить француза в том, что он не говорил таких слов.
Немец намерен убедить Мартиаля, что он имел ввиду "неготовность", а не нежелание футболиста принимать участие в матче.
Наставник не считает ситуацию непоправимой. Кроме того, Рангником движет также желание получить глубину состава накануне ответственного отрезка чемпионата Англии.
Отметим, что Мартиаль не имеет стабильной игровой практики в этом сезоне и во что бы то ни стало намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе Барселоны к французскому форварду.