Англия

Немецкий наставник считает, что произошло некоторое недопонимание.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник хочет восстановить испорченные отношения с форвардом команды Антони Мартиалем.

По информации ESPN, после опубликованного французом опровержения слов наставника об отказе первого лететь на игру с Астон Виллой, Рангник пообщался с Мартиалем, в ходе чего пытался убедить француза в том, что он не говорил таких слов.

Немец намерен убедить Мартиаля, что он имел ввиду "неготовность", а не нежелание футболиста принимать участие в матче.

Наставник не считает ситуацию непоправимой. Кроме того, Рангником движет также желание получить глубину состава накануне ответственного отрезка чемпионата Англии.

Отметим, что Мартиаль не имеет стабильной игровой практики в этом сезоне и во что бы то ни стало намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе Барселоны к французскому форварду.