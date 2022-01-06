Испания

Сам француз неоднократно заявлял о своем желании покинуть Олд Траффорд.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, из-за отказа Ювентуса отпустить нападающего Альваро Морату, руководство "блаугранас" приняло решение вернуться к кандидатуре 26-летнего француза.

Отмечается, что Барселона готова арендовать футболиста до конца сезона с обязательным правом выкупа за 40 миллионов евро, а сам Антони очень хочет перейти в состав команды Хави.

В нынешнем сезоне Мартиаль провел десять поединков, в которых отметился одним голом.

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