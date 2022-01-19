Англия

Бирмингемский коллектив может провернуть супер-трансфер.

Как стало известно испанской прессе несколькими днями ранее, мадридский Атлетико не планирует строить дальнейшие планы на развитие своего проекта с участием уругвайского нападающего Луиса Суареса, контракт которого завершается уже ближайшим летом.

34-летний форвард в связи таким решением своего нынешнего клуба уже в текущую трансферную кампанию имеет полное право лично вести переговоры с другими командами относительно будущего перехода на правах свободного агента.

Как стало известно журналисту Херарду Ромеро, бирмингемская Астон Вилла выступила с желанием подписать опытного исполнителя, вернув его тем самым в английскую Премьер-лигу, спустя восемь лет с момента ухода Суареса из Ливерпуля.

Сообщается, что главный тренер "львов" Стивен Джеррард лично продвигает идею воссоединения со своим бывшим одноклубником.

В текущем сезоне Луис появлялся на поле в 27 матчах своей команды, забив девять голов, и отдав две голевые передачи.