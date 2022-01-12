Испания

Форвард покинет команду по завершении сезона.

Соглашение между уругвайским нападающим Луисом Суаресом и мадридским Атлетико подходит к концу уже следующим летом, поэтому стороны были вынуждены раздумывать над необходимостью продления отношений.

Согласно информации испанского ресурса El Partidazo de COPE, "матрасники" проанализировали ситуацию, придя к выходу о том, что им не стоит в дальнейшем рассчитывать на 34-летнего форварда в своем проекте.

Суарес в текущем сезоне оформил девять забитых мячей и две голевые передачи в 26 матчах, однако при этом имел серию в семь матчей кряду без голов в своем активе.

Стоит отметить, что вариант для продолжения карьеры у опытного исполнителя уже есть — Интер Майами предложил контракт на два года.