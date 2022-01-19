Англия

Наставник Арсенала высказался о нынешнем состоянии габонского форварда, который вернулся в Лондон с КАН из-за возможных проблем с сердцем после COVID-19.

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг накануне был исключен из состава национальной команды и вернулся в Лондон прямиком с Кубка африканских наций.

По официальной информации, у габонского форварда выявили проблемы с сердцем после того, как он переболел коронавирусом.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета в преддверии ответного полуфинального поединка Кубка английской лиги против Ливерпуля рассказал о состоянии Обамеянга.

"Он заразился Covid, и тогда национальная команда решила вернуть его в Лондон. Будет ли Обамеянг снова играть за Арсенал? Нам нужно убедиться, что здоровье игрока находится в наилучшем возможном состоянии, а затем мы посмотрим, что произойдет", — приводит слова Артеты журналист Крис Уайтли.

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