Англия

Игроки Манчестер Юнайтед забили три мяча во втором тайме матча с Брентфордом.

Манчестер Юнайтед, который сейчас находится не в лучшей форме, предстоял выездной матч против Брентфорда в 17-м туре английской Премьер-лиги. Отметим, что этот матч должен был состоятся еще в декабря, но из-за ситуации с COVID-19 был перенесен.

Первый тайм в исполнении Манчестер Юнайтед — это полный ужас. Если бы не игра Давида Де Хеа на линии ворот, хозяева должны были забивать два-три мяча. Но давайте об о всем по порядку.

На 13-й минуте Йенсен получил мяч на углу вратарской и сильно пробил в ближний угол, но Де Хеа выставил ногу и спас Юнайтед. Брентфорд продолжил атаковать и после розыгрыша углового опасно бил Соренсен из пределов штрафной площади, мяч угодил в защитника и улетел на угловой. После очередного розыгрыша "корнера" опасно пробивал Нергор с угла вратарской площади, но мяч прошел выше ворот.

На 32-й минуте еще один супершанс был у Йенсена. Тот выскочил один на один с Де Хеа, но умудрился пробить прямо в испанского голкипера. А что МЮ в первом тайме? Несколько подходов к воротам Лессля у команды Ральфа Рангника было. Но вот даже до ударов дело не доходило. О каких-либо опасных моментах и говорить нечего.

Все изменилось после перерыва. На 55-й минуте Фред выдал шикарный проникающий пас в штрафную площадь и вывел Элангу один на один с голкипером Брентфорда. 19-летний швед первым касанием укротил мяч, а потом головой пробил мимо вратаря — 1:0.

На 62-й минуте гостям удалась идеальная контратака. Фернандеш подобрал мяч в центре поля и протащил того до штрафной площади, где покатил уже на пустые ворота Гринвуду — 2:0. Брентфорд пытался атаковать и во втором тайме, но эти попытки были не очень успешными.

В свою очередь, игроки Юнайтед забили и третий гол. Все тот же Фернандеш выдал классный проникающий пас в штрафную на Рашфорда, а тот переправил мяч в верхний ближний угол — 3:0. Хозяевам в концовке матча удалось отыграть один мяч. После вбрасывания мяч из аута в штрафной МЮ возникла суматоха, которой воспользовался Тоуни, отправив мяч в пустые ворота.

Как итог, Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Брентфорд — 3:1. У команды Рангника 35 очков и седьмое место. Правда, есть и одна игра в запасе. Брентфорд на 14-м месте — 23 пункта.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Тоуни, 85 — Эланга, 55, Гринвуд, 62 Рашфорд, 77.