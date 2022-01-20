Англия

"Шпоры" хотят заполучить французского хавбека.

Полузащитник Ромы Жордан Верету попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Tuttosport.

Тоттенхэм намерен укрепить линию полузащиты до закрытия трансферного окна и попытается заполучить Верету. В услугах французского хавбека заинтересованы и главный тренер Антонио Конте, и спортивный директор Фабио Паратичи.

Интерес к Верету также проявляет другой английский клуб – Ньюкасл.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "волков", отличившись четырьмя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры с Вулверхэмптоном по полузащитнику Адаме Траоре.