"Шпоры" хотят заполучить французского хавбека.
Жордан Верету, Getty Images
20 января 2022, 13:23
Полузащитник Ромы Жордан Верету попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Tuttosport.
Тоттенхэм намерен укрепить линию полузащиты до закрытия трансферного окна и попытается заполучить Верету. В услугах французского хавбека заинтересованы и главный тренер Антонио Конте, и спортивный директор Фабио Паратичи.
Интерес к Верету также проявляет другой английский клуб – Ньюкасл.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "волков", отличившись четырьмя голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры с Вулверхэмптоном по полузащитнику Адаме Траоре.