Англия

Фланговый нападающий "волков" может перебраться в стан лондонского клуба.

Испанский нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре может перебраться в стан Тоттенхэма.

По информации Николо Скиры, "шпоры" согласовали контракт с нападающим малийского происхождения и теперь намерены достигнуть соглашения с руководством Тоттенхэма.

Стороны подпишут арендное соглашение до конца сезона с обязательным правом выкупа. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Траоре сыграл 21 матч за "волков" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.

Ранее стали известны планы Тоттенхэма относительно позиции Траоре на поле.