Фланговый нападающий "волков" может перебраться в стан лондонского клуба.
адама траоре, Getty images
14 января 2022, 09:57
Испанский нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре может перебраться в стан Тоттенхэма.
По информации Николо Скиры, "шпоры" согласовали контракт с нападающим малийского происхождения и теперь намерены достигнуть соглашения с руководством Тоттенхэма.
Стороны подпишут арендное соглашение до конца сезона с обязательным правом выкупа. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Траоре сыграл 21 матч за "волков" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.
Ранее стали известны планы Тоттенхэма относительно позиции Траоре на поле.