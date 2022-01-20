Англия

"Сороки" были готовы заплатить 30 миллионов евро за бразильского центрбека.

Ньюкасл Юнайтед намерен усилить линию обороны в зимнее трансферное окно путем подписания центрального защитника Севильи Диего Карлоса, однако последнее предложение "сорок" не устроило испанский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ньюкасл был готов заплатить за 28-летнего бразильца 30 миллионов евро, но получили отказ, поскольку Севилья хочет сохранить Карлоса в своей команде.

Тем не менее, Ньюкасл продолжает борьбу за футболиста и надеется в конечном итоге все-таки договориться с андалусийцами. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее появлялась информация, что Диего Карлос уже согласовал условия контракта с "сороками".