Севилья хочет заработать много денег на продаже игрока.
Диего Карлос, Getty Images
19 января 2022, 08:15
Центральный защитник андалузской Севильи Диего Карлос уже не первый год сезона является одним из наиболее желанных футболистов на своей позиции на трансферном рынке, однако "нервионцы" не особо спешат с ним расставаться.
Желание попробовать свои силы в другом чемпионате, за два с половиной года до окончания действующего контракта с испанским клубом, у 28-летнего футболиста имеется, о чем свидетельствуют его успешно проведенные переговоры с английским Ньюкаслом, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо.
"Сороки" согласовали соглашение бразильца сроком на пять лет, но теперь перед ними могут возникнуть новые трудности — Севилья не намерена расставаться со своим ключевым футболистом, выставляя относительно его трансфера такие же требования, как и к возможному уходу Жюля Кунде: либо внушительное предложение, либо ничего.
Ньюкасл попытался сделать ставку в размере 35 млн евро, но представители андалузской команды такой вариант даже не стали рассматривать.
В текущем сезоне Диего Карлос принял участие в 28 матчах, забив два гола.