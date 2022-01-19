Испания

Севилья хочет заработать много денег на продаже игрока.

Центральный защитник андалузской Севильи Диего Карлос уже не первый год сезона является одним из наиболее желанных футболистов на своей позиции на трансферном рынке, однако "нервионцы" не особо спешат с ним расставаться.

Желание попробовать свои силы в другом чемпионате, за два с половиной года до окончания действующего контракта с испанским клубом, у 28-летнего футболиста имеется, о чем свидетельствуют его успешно проведенные переговоры с английским Ньюкаслом, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо.

"Сороки" согласовали соглашение бразильца сроком на пять лет, но теперь перед ними могут возникнуть новые трудности — Севилья не намерена расставаться со своим ключевым футболистом, выставляя относительно его трансфера такие же требования, как и к возможному уходу Жюля Кунде: либо внушительное предложение, либо ничего.

Ньюкасл попытался сделать ставку в размере 35 млн евро, но представители андалузской команды такой вариант даже не стали рассматривать.

В текущем сезоне Диего Карлос принял участие в 28 матчах, забив два гола.