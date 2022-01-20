Англия

Англичанин может отправиться в стан "сорок" на правах арендного соглашения до конца сезона.

Накануне стало известно о том, что Ньюкасл Юнайтед начал переговоры с Манчестер Юнайтед о подписании атакующего полузащитника Джесси Лингарда на правах арендного соглашения.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 29-летний англичанин готов отправиться в стан "сорок" только на правах аренды и не будет рассматривать полноценный переезд на Сент-Джеймс Парк.

Чтобы арендовать Лингарда до конца сезона, Ньюкасл полностью взять на себя обязательства по зарплате английского вингера.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

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