Англия

"Сороки" хотят заполучить хавбека МЮ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может стать игроком Ньюкасла в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Manchester Evening News, представители Ньюкасла уже начали переговоры с руководством МЮ по Лингарду. "Сороки" готовы полностью взять на себя обязательства по зарплате английского вингера.

Действующий контракт Лингарда с Юнайтед истекает в июне и летом он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Марио Балотелли.