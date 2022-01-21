Англия

Вингер Манчестер Юнайтед может перебраться в стан "сорок" на правах аренды.

Накануне стало известно о том, что Ньюкасл Юнайтед начал переговоры с Манчестер Юнайтед о подписании атакующего полузащитника Джесси Лингарда на правах арендного соглашения.

Главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник подтвердил информацию о том, что "сороки" хотят заполучить 29-летнего англичанина.

"Лингард действительно хороший игрок. Это нормально, что Ньюкасл проявил к нему интерес, но я не тот человек, который занимается этим вопросом.

Вопрос в том, что хочет Джесси делать в дальнейшем. Я не был бы недоволен, если бы он остался в Манчестер Юнайтед до конца сезона", — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

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