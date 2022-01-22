Англия

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 23-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом, которое пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

Воскресенье, 22 января, 17:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport+

Манчестер Юнайтед в последнее время не особо радует своих болельщиков, большинство из которых ожидало, что после увольнения Оле-Гуннара с поста главного тренера дела клуба сходу пойдут в более положительном ключе. На деле же такой оптимистичный настрой вылился в неоднократную потерю очков "красными дьяволами" при новом тренерском штабе и, как следствие, весьма скептичное отношение к Ральфу Рангнику.

Однако, нельзя выпускать из виду один простой тезис: невозможно в корне поменять команду за столь короткий срок и ожидать какого-то невероятно прогресса. Рангнику нужно время, чтобы наладить систему игры Манчестер Юнайтед, наладить игру в обороне и научить всю команду прессингу, что является неотъемлемой часть современного футбола. Уже сегодня результат работы Рангника на посту главного тренера заметен, пусть порой манкунианцы и склонны к тому, чтобы допускать оплошности.

Что касается Вест Хэма, то Дэвида Мойеса можно назвать гением прагматичного футбола. Его команда не способна радовать болельщиков каким-то замудренными комбинациями, но, тем не менее, "молотобойцы" в любой момент могут перевернуть ход противостояния в свою пользу с помощью быстрой контратаки или успешно выполненного стандартного положения, тем самым лишив соперника победного результата, даже если этот соперник на бумаге выглядит уровнем выше.

Многие могут назвать футбол Вест Хэма при Дэвиде Мойесе слишком примитивным, и эти люди будут от части правы. Однако если такой стиль футбола приносит сегодня лондонскому клубу результат, то почему шотландский специалист должен от него отказываться? В последней очной встрече с Манчестер Юнайтед в АПЛ лишь нереализованный пенальти Нобла позволил манкунианцам добыть победу. Почему сейчас "молотобойцы" должны стать легкой прогулкой для МЮ, который требует определенной перестройки в составе?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,99, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,87.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Шоу, Погба, Ван-Биссака, Линделеф, Санчо, Байи — Огбонна, Бенрахма

Под вопросом: Роналду, Кавани, Лингард — Соучек, Зума, Нобл

Результаты последних очных встреч АПЛ

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